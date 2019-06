Die deutsche Band Revolverheld gastierte am 22. Juni in Wagna. Die Fans waren begeistert.

Revolverheld in Wagna © Christian Fauland

Die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld, deren Alben es in ihrem Heimatland jeweils in die Top Ten der Hitparaden geschafft haben, trat am vergangenen Samstag im Römerdorf in Wagna auf. Gut 3000 Zuhörer und Zuhörerinnen waren begeistert von der Musik und der Bühnenshow.