Im Rahmen seiner "Panik-Tournee" gastiert Udo Lindenberg am 20. Juni 2020 in der Wiener Stadthalle.

Keine Panik, Udo Lindenberg kommt auch nach Österreich © APA

23 phänomenale Shows - alleine davon 9 Zusatzshows - die Udo Lindenberg (73) seit 31.05.2019 in Deutschland spielt, waren bzw. sind restlos ausverkauft. Auf Grund dieser spektakulären Erfolge und der nach wie vor ungebrochenen Nachfrage setzt Udo Lindenberg seine PANIK-TOURNEE 2020 fort und wird 13 weitere Shows spielen, darunter auch sein erstes und einziges großes Konzert in Österreich. Das mediale Echo zur PANIK-TOURNEE ist einfach überwältigend und Kritiker sind hellauf begeistert von dem, was Udo Lindenberg und seine Panik-Crew auf die Beine gestellt haben.

Im nächsten Jahr haben auch Fans in Österreich Gelegenheit, den unverwüstlichen Rocker live auf der Bühne zu erleben. Die "Leutgeb Entertainment Group" holt Udo Lindenberg am 20. Juni für sein einziges Österreichkonzert in die Wiener Stadthalle.

Er ist Schriftsteller, Maler, Komponist, Sänger, Musical-Figur, Filmemacher und gilt ganz nebenbei als Erfinder des Deutsch-Rock: Udo Lindenberg ist nicht nur irgendein Musiker - sein Name steht für ein Gesamtkunstwerk, eine Figur, die wie eine Comic-Gestalt jedem Kind bekannt ist. Und das auch heute, obwohl Udo Lindenbergs Karriere bereits in den 70er Jahren begann. Seinen größten Chart-Erfolg hatte der Wahl-Hamburger dennoch erst im Jahr 2008: Obwohl er bereits zuvor zahlreiche goldene Schallplatten überreicht bekam, kletterte Udo Lindenberg erst mit seinem 34. Studioalbum "Stark wie zwei" auf Platz eins der Deutschen Album-Charts. Mit dem Folge-Album "Stärker als die Zeit" aus dem Jahr 2016 konnte er diesen Erfolg dann aber gleich noch einmal wiederholen.

Tickets für den Auftritt des Sängers mit dem markanten Hut und der Sonnenbrille sind ab Mittwoch (26. Juni) erhältlich.