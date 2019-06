Facebook

Anja Plaschg & Band auf den Kasematten © Simon Möstl

Was für ein würdiger Auftakt des diesjährigen "springfestivals", was für ein hochintensives Gänsehaut-Konzert, was für eine vielschichtige Ausnahmekünstlerin! Die Steirerin Anja Plaschg, inzwischen auch international hochgeschätzt und -geachtet, lieferte Mittwoch abend auf der Kasematten-Bühne bei schwülem Sommerwetter (der Regen hatte sich kurz zuvor verzogen) einen Auftritt, der einschlug wie ein Blitz. Im Zuge eines zweistündigen Konzertes bewies die 28Jährige einmal mehr, dass das billige Klischee der singenden "Schmerzensfrau" viel zu kurz greift.