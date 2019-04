Facebook

Die Kern Buam aus der Weststeiermark, Pfingsten 1952 © Unbekannt/Besitz Hotel Kern Buam

"I hob ka Muata mehr/und a kan Voter mehr/ bin a verlossnes Kind/wie da Almawind. /I soll mi lustig fühln/und soll zum Tanz aufspün/i bin jo nur a Musikant.“ Es ist ein Text, der bei gefühlt 30 Grad unter Null geschrieben worden ist. Die untröstlichen Zeilen stammen aus dem „Weltverdruss“, einem Lied, das die Kern Buam enorm populär gemacht haben. Ein zum Steinerweichen trauriges Lied, von melancholischen Bläsern getragen, ein weiß-grüner Blues, in einem an der Oberfläche freundlich schunkelnden Mid-Tempo.

Kern Buam - Der Weltverdruß Musik und Text: Kern Buam/Schneider Verlag. Aufnahme (c) 2011. © Multimediale Sammlungen/UMJ

Kern Buam: Bilder ihrer Karriere Die Kern Buam, aufgenommen vor 1963. Besitz Hotel Kern Buam Mit dem Tourbus unterwegs, um 1960. Hotel Kern Buam Erste Plattenaufnahme für die Columbia in Wien, 1956. Hotel Kern Buam Pfingsten 1952 Hotel Kern Buam Auf Österreich-Tournee, 1960-er. Stehend von links:Fritz Edtmeier, Manager Lanzmaier mit Gattin, Jodlerduo Sepp und Resi Leichart, Kern Buam Hotel Kern Buam Um 1950 in der Urbesetzung: Adolf Kern mit seinen Söhnen Josef, Erich und Hubert und Neffen Hans Mitterhumer. Hotel Kern Buam Derb: Schallplattencover von 1968. Franz Welle/Polydor 1 /7

Kern Buam - Der steirische Brauch Musik und Text: Kern Buam/Schneider Verlag. Aufnahme (c) 2011 © Multimediale Sammlungen/UMJ

Kern Buam - Dangellied Musik und Text: Josef Herzoger/Schneider Verlag. Aufnahme (c) 2011 © Multimediale Sammlungen/UMJ

Es ist mittlerweile nicht mehr so bekannt, dass die Kern Buam aus der Steiermark einst so populär waren wie heute Andreas Gabalier. 1965 haben sie innerhalb von zehn Tagen 150.000 Besucher in die Wiener Stadthalle gebracht. Der Stern der vonaus Gradenberg/Köflach gegründeten Volksmusikgruppe ging auf, als sie 1954 beim Radio-Talentwettbewerb mit „Der steirische Brauch“ den ersten Platz erspielte. 1969 war die erste Volksmusiksendung im ORF den Superstars Kern Buam gewidmet. Bis in die 2000er blieb die Gruppe aktiv und absolvierte dabei 5000 Auftritte in ganz Europa.Ihre berühmtesten Stücke wirken heute noch älter und ursprünglicher, als sie sind. Eines ihrer ganz frühen Werke, „Der steirische Brauch“, ist die inoffizielle Hymne des Landes, geprägt vom Hang zu unbekümmert grobem Humor.Ganz zu schweigen von den Sauf- und Eheliedern, die sich jenseits der Grenzen des guten Geschmacks bewegen: „I lieg im Straßengraben/was wird mei Oide sogen?/rauschi, aber rauschi bin i“ und „Geh Oide, schau mi net so depat an/heit bin i blau/ was liegt denn dran?“ werden in den knackigen Versionen der Kern Buam zu halsstarrigen Stücken, die die eigenen Unzulänglichkeiten in kleine Triumphen verwandeln. Die Ruppigkeit dieser Musik fasziniert wieder, weil sie so fremd erscheint.