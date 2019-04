Facebook

Bassist Alune Wade (40), einst in Joe Zawinuls Syndicate zugange, bringt aus Paris „African Fast Food“ mit © Sony/Attila Kleb

Das wievielte gamsbART-Frühlingsfestival ist das denn nun? „Also, gefühlt das 150ste“, scherzt Gerhard Kosel. Greifen wir dem Impresario unter die Arme: Man startete 1992 auf Initiative seines Bleiburger Bruders im Geiste Karlheinz Miklin mit dem „Internationalen Jazzfestival Graz Meeting“: Damals lud man zu „Vocal Nights“, 2010 standen wieder „Voices & Singers“ im Mittelpunkt, und Kosel denkt da schon an eine dritte Runde speziell mit Vokalmusik 2020 – Carmen Souza von den Kapverden hat ihm da mit einem Projekt mit Horace-Silver-Songs einen Floh ins Ohr gesetzt.



Aber wir haben ja erst 2019, und morgen beginnt also das mittlerweile 28. „Meeting“, das längst „Graz World Music“ heißt, weil Kosel sich nicht von „Wald- und Wiesenthemen“ eingrenzen lassen will, sondern sich – wie der Name schon sagt – in der Welt umhört, „um ein sattes Programm zu kreieren“.



Sein erster Weltblick ging nach Tirol. Von dort meldeten sich nämlich nach 17 Jahren Kreativpause „Die Knödel“ zurück. Die acht Pioniere der Neuen Volksmusik um den Fagottisten und Komponisten Christof Dienz werden zum Auftakt morgen im Orpheum beweisen, dass sie weiterhin so ausgekocht wie bruchlos und klangschön zwischen Genres pendeln können.

