Wieder zurück in Weilheim. The Notwist gastierte im Bauch des Grazer Schloßbergs.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unaufgeregt aufregend: So war das The Notwist-Konzert im Dom im Berg © Patrick Morarescu

Wie sich die Pop-Perlen langsam herausschälen aus düsteren Metal-Wänden, schrillen Noise-Gitarren oder auch unruhig-verspieltem Elektronik-Gefrickel: Das war immer die große Stärke von The Notwist. Vor 30 Jahren schnallte sich die Band rund um die Brüder Markus und Micha Acher die Gitarren an, um die oberbayrische Kleinstadt Weilheim zu einem der wichtigsten Orte der deutschen Indie-Szene zu machen. Das Jubiläumsjahr wird heuer mit einer Tournee gefeiert, die die Band auch in den Grazer Dom im Berg führte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.