Nena kommt wieder nach Kärnten © APA/ERWIN SCHERIAU

Fans von Nena sollten sich diesen Termin vormerken: Am 14. Dezember schaut die Sängerin, die mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten ist, am Nassfeld vorbei. Im Rahmen ihrer "Nichts Versäumt"-Open-Air-Tour wird sie ein "Mountain Winter Konzert" an der Talstation des Millennium-Express in Tröpolach geben.