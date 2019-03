Facebook

Scott Walker starb im Alter von 76 Jahren © KK

Im Alter von 76 Jahren ist der US-amerikanisch-britische Sänger und Musiker Scott Walker gestorben. Dies teilte sein Label 4AD am Montag mit. Walker war Teil der Popband The Walker Brothers, die in den 60er Jahren mit Songs wie "The Sun Ain"t Gonna Shine (Anymore)" und "Make It Easy on Yourself" vor allem in Großbritannien große Erfolge feierte.

Als Solokünstler veröffentlichte er später eine Reihe von zunehmend experimentellen Alben. Der in den USA geborene Musiker lebte seit Jahrzehnten in Großbritannien. "Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Scott Walker", teilte das Label mit. "Ein halbes Jahrhundert lang hat das Genie des Mannes, der als Noel Scott Engel geboren wurde, das Leben von Tausenden bereichert, zuerst als ein Drittel von The Walker Brothers und später als Solokünstler, Produzent und Komponist von kompromissloser Originalität."

Walker wurde 1943 als Noel Scott Engel im US-Bundesstaat Ohio geboren und Ende der 50er-Jahre entdeckt. 1965 feierte er mit seinen Bandkollegen John Joseph Maus und Gary Leeds von The Walker Brothers den Durchbruch. Ihre Version des Frankie-Valli-Songs „The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)“ wurde zum kommerziellen Erfolg. Die Jugend der 60er-Jahre wurde von einer wahren Walkers-Mania erfasst und feierte Lieder wie „Make It Easy On Yourself“ und „My Ship Is Coming In“.

Bereits 1967 trennte sich die Band zum ersten Mal, Scott Walker begann eine Solokarriere und veröffentlichte die Alben „Scott 1–4“. In den 70ern fanden die Walker Brothers wieder zusammen. Walker war bekannt für seine regelmäßigen Stilwechsel, erst von Pop zum Chanson und später in Richtung Avantgarde mit den experimentellen Alben „Tilt“ von 1995 oder „The Drift“ aus dem Jahr 2006.

Thom Yorke, Frontmann der Band Radiohead, zollte Walker nach dessen Tod Respekt und nannte ihn „einen großen Einfluss auf Radiohead und mich selbst“. Walker habe ihm beigebracht, wie er seine Stimme und Worte einsetzen konnte, zitiert der „Guardian“ Yorke.