Starb im Alter von 49 Jahren: Keith Flint © APA/AFP/ED JONES (ED JONES)

Die 90er-Jahre wären ohne ihre Punk-Breakbeat-Techno-Hymnen nicht komplett gewesen: The Prodigy. Am Montag gab es für alle Fans der Band eine traurige Nachrichte: Keith Flint, Sänger der legendären Combo, ist tot. Der 49-Jährige wurde Montagmorgen in seinem Haus im britischen Essex tot aufgefunden. Von der Polizei der britischen Grafschaft Essex wurde ein Fremdverschulden zunächst ausgeschlossen. Flint war neben seiner exzentrischen Erscheinung auch für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt.

Als Techno-Pionier ist die englische Formation The Prodigy bekannt geworden. Längst gelten sie seit vielen Jahren als Festival-Band, die mit ihrer Show Tausende von Besuchern mitreißen können. Die Band ist gerade erst von einer Australien-Tour wieder zurückgekehrt und bereitete sich auf ihre bevorstehende US-Tour im Mai vor. In den vergangenen Jahren war die Band mehrfach in Österreich aufgetreten, zuletzt im vergangenen Sommer am "Nova Rock"-Festival in Nickelsdorf.



Kürzlich erschien unter dem Titel "No Tourist" ein neues Album der Formation, die in den 1990ern mit Hits wie "Firestarter" und "Breathe" für Furore sorgte.

Keith Flint: Das Leben und Wirken eines Exzentrikers Das Bild zeigt Keith Flint mit seinen Prodigy-Kollegen Liam Howlett und Maxim im Jahr 2013. Die 1990 gegründete Band brachte ihr jüngstes Album im Vorjahr heraus und stand bis zuletzt auf der Bühne. Zu den großen Erfolgen der Elektro-Band zählen Lieder wie "Firestarter" oder "Breathe". Flint wurde am 17. September 1969 geboren und wuchs in London auf. Am 4. März 2019 wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Schräge Frisur und ein Hang zu Neonfarben: Keith Flint Foto © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)