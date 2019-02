Facebook

Farin Urlaub, Sänger der Ärzte © (c) APA (FRANZ NEUMAYR)

Geht die beste Band der Welt wirklich in Pension? Durch die deutschen Medien geistert das Gerücht, dass sich die Ärzte aus dem Musikleben verabschieden könnten. Auslöser ist ein Quiz, das die Band auf ihrer Homepage www.bademeister.com veröffentlicht hat. Dort soll man ein Wort mit acht Buchstaben erraten, wobei bisher nur der erste Buchstabe freigeschalten ist - und dieser ist ein "A" wie für "Abschied". Gibt man den Buchstaben ein, ertönt ein 50-minütiger Ausschnitt aus einem Lied, in dem die Ärzte folgende Textzeilen singen: "Manchmal ist es einfach Zeit, zu gehen. Wir haben hell geleuchtet, und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein: Hier, nimm meine Hand."

Für all jene, die jetzt um ihre Lieblingsband bangen, heißt es, geduldig zu sein: Immerhin sind es ja noch sieben Buchstaben bis zur endgültigen Auflösung. Zudem startet die Band ja ab Mai ihre restlos ausverkaufte Europatournee.