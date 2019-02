Facebook

Klaus Eberhartinger (Foto) und Thomas Spitzer starten mit der EAV zur Abschiedstour © APA

Was gut begann, soll würdig enden: Nach diesem Motto verbeugt sich die Erste Allgemeine Verunsicherung noch einmal. Und bis zum letzten Moment wird gepinselt, gebohrt, geklebt und gehämmert. Mit vier öffentlichen, ausverkauften Generalproben stimmt sich die EAV auf ihre letzte Konzertreise ein, offiziell wollen es die Musiker noch nicht als Tournee-Auftakt bezeichnen. „In der Sporthalle von Fehring probieren wir all unsere Ideen eben aus, diesmal sollte einmal nicht alles in letzter Minute fertig sein, aber es ist wieder so“, schmunzelt Klaus Eberhartinger (68), „noch sehe ich vor allem Handwerker mit glühenden Ohren, die Aufträge von Thomas bekommen.“ Thomas Spitzer ist eben nicht nur Autor der Hits, sondern als studierter Grafiker auch Bühnenbildner und Ausstatter.



Am 8. Februar geht es schon nach Deutschland und in die Schweiz. Mehr als 90 Konzerte stehen dann bis zum Frühherbst auf dem Plan der Tournee. Auf der es im Bühnenhintergrund natürlich immer wieder Bilder aus alten Tagen geben wird. „Mit Zuspielungen von Fotos und Videos“, verrät Eberhartinger. „Was auf uns zukommt, ist gar nicht altersadäquat. Man wird mit dem Alter ja weder schneller noch schöner“, lacht Eberhartinger, der ab Mitte März nebenbei ja auch noch „Dancing Stars“ im ORF an neun Show-Abenden moderieren wird. „Daher haben wir in dieser Zeit an Freitagen keine Auftritte“, erklärt er. Und freut sich trotz des Pensums: „Schön zu sehen, dass die Leute uns noch wollen. Wir sind ja fast überall ausverkauft. Wir treten lachenden Auges ab, werden lustig, aber auch sehr böse sein – und die Leute werden weinen“, sagt der quirlige Entertainer auf seine typische Art.

Alles ist erlaubt

Im Programm finden sich natürlich alle großen Hits und dazu drei bis vier Stücke aus dem aktuellen Album „Alles ist erlaubt“ wie „Trick der Politik“ und „Rechts 2/3“. In der Wiener Stadthalle gibt es am 14. September das allerletzte Konzert, das mit Gästen wie Ambros und Steinbäcker aufwartet und mitgefilmt wird. Und wie geht es danach weiter? „Mir gehen die Ideen nicht aus, und ich werde mir Gedanken abseits der altehrwürdigen EAV machen“, sagt Spitzer, dessen Ausstellung „Rockomix ein Leben lang“ übrigens noch bis 10. Februar im Karikaturmuseum läuft. „Vielleicht gibt es ja ein Theaterstück oder ein Kabarettprojekt, wo der Klaus und ich uns noch einmal freundschaftlich und inhaltlich treffen und streiten werden“, verrät der 65-Jährige, der seit acht Jahren mit Nora Tietz zusammenlebt und Mitte März noch einmal Vater wird.



„Vielleicht wird es ja eine Geburt in unserem Tourbus, denn Nora begleitet uns am Anfang noch“, scherzt Eberhartinger. Daher fügt Spitzer hinzu: „Es gibt ein paar absehbare Abenteuer, bei denen ich noch viel Energie brauche!“ Und gesteht, dass er schon immer über einen gewissen Galgenhumor verfügt hat.

Zur Bandgeschichte

Die EAV wurde 1977 rund um die beiden Kunststudenten Nino Holm und Thomas Spitzer als anarchistisches, linksliberales Musikrocktheater gegründet. 1979 tourte die Band das erste Mal durch Deutschland und konnte dort kleine Achtungserfolge in der Clubszene feiern. Während man im fernen Ausland also schon einen gewissen Bekanntheitsgrad errang und selbst die „Süddeutsche Zeitung“ auf die Musiker aufmerksam wurde, kannte man sie in der österreichischen Heimat noch nicht. Das änderte sich erst mit dem dritten Album und dem dritten Sänger Klaus Eberhartinger, für dessen schnelles Mundwerk man den musikalischen Stil der Verunsicherung abwandelte. Mit „Alpenrap“ und „Afrika“ fiel der Startschuss der kommerziellen Karriere.

Tourneeplan

Konzerte in Österreich, die noch nicht ausverkauft sind (Auswahl): 7. Mai, Stadthalle, Graz. 8. Mai, Salzburgarena, Salzburg. 15. Juni, Ennstalhalle, Liezen. 5. Juli, Messehalle, Klagenfurt. 1. August, Römersteinbruch St. Margarethen. 3. August, Messe-Freiluftarena, Graz. 12. September, Salzburgarena, Salzburg. 14. September, Stadthalle, Wien.

Alle Termine: www.eav.at/konzerte/2019

