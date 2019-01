Facebook

Sind wieder auf Tour: Therapy? © Marshall Records

Manchmal sind die Zeichen so eindeutig, dass von Zufall echt keine Rede mehr sein kann: Sie sind wieder da, die Treter, die nicht wenige Mütter in den 90er-Jahren mit Kopfschütteln und Abscheu quittiert haben. Wenn die Jugend von damals in ihre Dr. Martens schlüpfte, hing nicht selten irgendwo der Haussegen schief. Ach, die guten alten 90er-Jahre! Wenn die Teenage-Angst wieder einmal zuschlug, dann half nur eines: drüberrauchen. Und wer besonders ambitioniert war, zertrümmerte am Ende des Tages noch ein oder zwei Gitarren.

