US-Sängerin Alicia Keys moderiert die Grammys

Im Vorjahr gewann Alicia Keys bei den Grammys in der Kategorie "Record of the year", heuer moderiert die 37-Jährige die Gala © Matt Sayles/Invision/AP

Die US-Sängerin Alicia Keys (37) wird in diesem Jahr erstmals die Verleihung der Musikpreise Grammys moderieren. "Ich weiß, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen, und ich werde diese Stimmung und diese Energie mitbringen", sagte Keys am Dienstag laut Mitteilung der Recording Academy, die die Gala veranstaltet.

Die Grammys, von denen Keys selbst schon 15 gewonnen hat, gehören zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt und werden in diesem Jahr zum 61. Mal verliehen. Die Gala findet am 10. Februar in Los Angeles statt.

Im vergangenen Jahr hatte der Comedian James Corden durch die Veranstaltung geführt. Sängerin Keys war vor allem mit Songs wie "Fallin" oder "Empire State of Mind" bekannt geworden.