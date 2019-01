Willi Resetartis feierte seinen 70. Geburtstag mit einem zweitägigen Fest in der Wiener Stadthalle. Auch der zweite Abend geriet zu einem Hohefest in Sachen Musik. Und ganz am Ende feierte das Publikum ausgelassen Willlis alten Spezl - den Professor Kurt Ostbahn.

Willli Resetarits feierte den zweiten Abend seines großen Geburtstagsfestes © APA

Willi Resetartis hat im Laufe seiner mehr als fünf Jahrzehnte währenden Karriere mit so vielen Bands und Musikern zusammengespielt, dass sich die Geburtstagsparty an einem Abend unmöglich ausging - also wurde kurzerhand an zwei Abenden gefeiert. Nach der fulminanten Sause am Freitag war eine Steigerung kaum vorstellbar, doch auch der zweite Abend war ein eindrucksvoller Beweis dafür, welche Bandbreite in diesem Universal-Musiker steckt. Zusammengerechnet kommt man dadurch auf fast sieben Stunden Konzert. Abgesehen von kleinen Stimmproblemen hat Resetarits diese Ochsentour bravourös und souverän gemeistert.

