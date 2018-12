Auftritt am 3. September in der Wiener Stadthalle. Das teilte der Veranstalter heute mit.

Pop-Superstar Ariana Grande kommt 2019 nach Wien © AP

Die US-Popsängerin Ariana Grande ("No Tears Left To Cry") tritt am 3. September 2019 im Rahmen ihrer "Sweetener World Tour" in der Wiener Stadthalle auf. Tickets dafür gibt es ab Mittwoch (19. Dezember), teilte der Veranstalter Live Nation am Montag mit.

Keine Musikerin ist in der Popszene derzeit erfolgreicher. Erst unlängst wurde Grande auf dem "Billboard Women In Music"-Event in New York zur Frau des Jahres 2018 gekürt. 46,9 Millionen hören sich ihre Streams jeden Monat an, keine Single bisher erreichte 100 Millionen Streams schneller als "Thank U, Next", ihr letzter Hit.

Die Sängerin durchlebt aber nicht nur schöne Zeiten. Bei ihrem Konzert in Manchester 2017 kam es zu einem Terroranschlag mit 22 Toten. Ex-Freund Marc Miller starb unter rätselhaften Umständen, dann trennte sie sich von ihrem Verlobten Pete Davidson.

S E R V I C E: Tickets für die Auftritte sind ab 19. Dezember um 10 Uhr erhältlich bei www.ticketmaster.at bzw. www.oeticket.com.