Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grazer Spielstätten-Geschäftsführer Bernhard Rinner (links) und "Sir" Oliver Mally © KK

Oliver Mally ist nicht nur ein "Sir" und selbst begnadeter, vielfach ausgezeichneter Bluesmusiker, der Südsteirer kuratiert auch in Zusammenarbeit mit den Grazer Spielstätten höchst erfolgreich die "Grazer Bluestage". Nach drei bestens besuchten Auflagen gehen die Bluestage im Grazer Orpheum von 31. Jänner bis 2. Februar 2019 wieder über die Bühne, Vol. 4 steht also auf dem Programm.

"Sir" Oliver Mally ist es wieder gelungen, erstklassige Musiker aus aller Welt - USA, England, Schweden, Finnland, Italien, Deutschland - in die Murmetropole zu locken. Mally und das Team der Grazer Spielsstätten zeichnen somit für das einzige Bluesfestival in Österreich verantwortlich, das sich mehrere Tage durchgehend ausschließlich dieser Musikrichtung widmet.

Was gibt es in der vierten Auflage an "Goodies" und Neuerungen? Der Kern des Festivals bleibt gleich - im Fokus steht also die Musik. Und das ist gut so. Aber damit nicht nur die Musik süffig ist, wird speziell für diesen Anlass der Drink "Boom Boom" kreiert, der exklusiv während der Veranstaltungstage an der Orpheum-Bar erhältich ist. Zusätzlich werden alle Songs der 4. Grazer Bluestage "live" mitgeschnitten und daraus eine "Best Of"-CD produziert - Blues zum Mitnehmen also.

Ein kurzer Auszug aus dem Programm. Aufspielen werden u.a. Bid Daddy Wilson, Tom Shaka, die Crazy Hambones, Juke & Jacknives, The Blues Messengers, Trickbag, Martin Gasselsberger - und natürlich der "Sir" himself.

Foto © KK

Service: Bis einschließlich 24. Dezember gibt es noch die Möglichkeit, Early Bird-Tickets zu erwerben. Entweder als Tagesticket (27 Euro statt 30) oder als dreitägigen Festivalpass (64 Euro statt 72). Tickets, Infos und weitere Termine unter 0316/8008-9000 und www.spielstaetten.at

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.