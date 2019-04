Facebook

Gilberto Gil, Großmeister des Tropicalismo © Atelier Heimo Binder

Von 24. Juni bis 10. Juli 2019 geht das JazzFest.Wien über diverse Bühnen der Musikhauptstadt Wien. Neben dem Programm in der Staatsoper sind nun auch der Kammermusikschwerpunkt im Alten Rathaus, die Sonntags-Matineen am Rathausplatz und die Konzerte im Porgy & Bess fixiert. There's more to come, am Vorabend des 30er-Jubiläums des Festivals.

Kaum waren Omara Portuondo für den 7., Bobby McFerrin für den 8. und Jamie Cullum für den 9. Juli angekündigt, startete auch schon der Run auf die Karten: "Jamie Cullum ist ausverkauft", bedauert ein gleichwohl erfreuter JazzFest.Wien-Chef Fritz Thom das natürlich begrenzte Platzangebot in der Wiener Staatsoper; "für McFerrin und unsere 'Buena Vista Social-Club'-Queen gibt es noch Restkarten. Vor allem aber haben wir noch weitere Stars eingeladen": So gastiert ebenda etwa am 6. Juli der Kanadier Chilly Gonzales mit dem heuer veröffentlichten letzten Teil seiner Trilogie "Solo Piano", einem experimentellen Amalgam aus Klassik, Jazz und freier Improvisation, das in Wien um eine Band ergänzt werden wird. Die Eröffnung der Jazz Fest Wien-Woche im Haus am Ring bestreitet aber niemand Geringerer als Superstar Gilberto Gil, einer der bedeutendsten Songwriter, Begründer des Tropicalismo und ehemaliger Kulturminister Brasiliens, der am 5. Juli sein Debüt an der Staatsoper feiern wird.

Bobby McFerrin kehrt nach 2013 wieder Foto © APA/HERBERT NEUBAUER

Womit die Wiener Staatsoper auch heuer wieder ein buchstäblicher Hotspot der Preisträger-Aficionados wird: McFerrin nennt zehn Grammies sein eigen, Gilberto Gil zwei Grammies und zwei Latin Grammies, Portuondo wurde viermal für den Latin Grammy nominiert und erhielt 2009 tatsächlich einen; Gonzales hat ebenfalls einen Grammy und ist mehrfacher Hitparadenstürmer; Cullum ist Gewinner des British Jazz Award, Nominierter bei den Brit-Awards und Golden Globe-Preisträger für die Titelmelodie von Clint Eastwoods "Gran Torino".



Von den vielen sonstigen Bühnen beim Wiener Jazzfest sei pars pro toto das Porgy & Bess erwähnt, auch heuer wieder mit entscheidendem Österreich-Anteil: Am 3. Juli nähert sich ein mit Georg Gräwe, Gerry Hemingway, Franz Koglmann, Robert Landermann und Michael Moore besetzte Gräwe/Koglmann Quintett von Handsemmel Records dem West Coast Jazz der 1950er Jahre, am 4. Juli laden, initiiert von Wolfgang Muthspiel und Markus Ratka, die Focusyear Band 19 des Jazzcampus Basel und das Jam Music Lab Quintett wieder zum musikalischen "Science Slam". Tags darauf feiert Aufmessers Schneide, ein traditionsbewusstes All-Rising-Star-Impro-Noise-Septett um Bassisten Gregor Aufmesser, mit dem frischen Erstlingswerk "Orbs" im Gepäck der Jazzwerkstatt seine Porgy-Premiere. Gleiches gilt auch am 6. Juli für das neue Programm des oberösterreichischen Funk-Kollektivs Backwood Five, die eigens dafür Soul-Sängerin Helena May aus London holen.



JazzFest.Wien vom 24. Juni bis 10. Juli 2019. Details über die Haupt- und Nebenhörplatze: www.jazzfest.wien