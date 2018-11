Am zweiten Tag des hoch motivierten Styrian Sounds Festivals in Graz wurde eine genresprengende Party gefeiert und ausgelassen die friedliche Macht der Musik zelebriert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Sound Asylum" spielten beim Styrian Sounds Festival groß auf © (c) Richard Großschädl

Renault Kangoo. Was dieser familienfreundliche Kastenwagen mit Musik zu tun hat? Ungefähr so viel wie eine Zimmerpflanze. Ein Ficus zum Beispiel. Also sehr viel eigentlich. Vor allem im Falle der Band „Candlelight Ficus“, die am Freitag den zweiten Konzertabend des Styrian Sounds Festivals im Grazer PPC mit viel tropischem Indie-Funk und noch mehr Prince-ähnlichem Gekiekse (sowohl auf den Stimmbändern als auch den E-Gitarren Seiten) gebührend einläutete. Der Ficus trieb also so richtig aus. Diesmal trug er sogar noch mehr Blätter als sonst. Schließlich geigten die Grazer in der erweiterten „extended“ Variante auf. Bedeutet: Neun blutjunge Musiker, die in diesem Alter auf deutlich schlechtere Alltagsbeschäftigungen kommen könnten, formieren sich zu einer fantastisch funktionierenden Partykapelle, die mit einer frechen Selbstverständlichkeit mit diversen Blasinstrumenten den Raum erfüllt. Und was der eingangs erwähnte Renault Kangoo nun mit Musik und insbesondere dem Ficus zu tun hat, sollte spätestens jetzt klar sein. Das Auto bietet schön viel Stauraum für alle möglichen Instrumente einer Partykapelle wie Candlelight Ficus. Deshalb auch der Hommagesong „Kangoo“.

Die zweite „PPC-Bar“-Bühne stand am Freitagabend hingegen ganz im Zeichen des einzig richtigen Rock ’n’ Roll – nämlich dem, der keine Unterkategorien und Spezialgenres benötigt. Das bewiesen die fünfköpfigen „Sound Asylum“ eindrucksvoll. Die „Les Paul“-Klampfn heult in die Nacht, die Western-Gitarre schreit: „Ich bin ein Outlaw“. Mit der Stimme von Sängerin Inge Zelinka-Roitner kann sich der Outlaw rasieren. Sie ist scharf und kantig. Gut so.

Paenda und der Blauspecht

Am Mainfloor geht es indessen tierisch zu. Die Pop-Virtuosin „Paenda“ steht mit ihren zwei Unterstützerinnen (am Bass und den Synthesizern) auf der Bühne. Der träge, tiefenentspannte Panda hat mit der Wiener Künstlerin aber wenig gemeinsam. Die leidenschaftliche Bühnenperformance der Sängerin erinnert eher an einen Blauspecht. Die Synths werden gewürgt, wild hämmert und klopft „Paenda“ in ihre Tasten, dass ihre blauen Haare dabei zu einem eigenen Visual-Effect werden. Schnarrend brummende Beats und Stimmfetzen werden dabei ans Tageslicht befördert. Fast könnte man meinen, das Electronic-Wunderkind „Flume“ ist zugegen. Der einzige Unterschied: „Paenda“ braucht keine Gastsängerinnen. Sie regelt das selbst.

Die defintiven Höhepunkte des Abends folgten schließlich mit zwei gänzlich unterschiedlichen Interpreten. – Den unfassbar elektrisierenden „Leyya“ und den Rüppel Garage-Rockern von „Wild Evel“ und seiner „Trashbones“-Garde.

Ist das noch Pop?

Ähnlich wie „Paenda“ spielen auch „Leyya“, vereinfacht gesagt, Pop. Schämen muss man sich dafür heute nicht mehr. Aber wie geht Pop? „Leyya“ finden eine mögliche Antwort darauf. Pop ist Electronic, Pop ist Rock, Pop ist Soul. Die Oberösterreicher wissen nicht nur am Styrian Sounds mit ihren verspielten, energischen Melodien zu verzücken. Sie gastierten bereits am Primavera Sounds in Barcelona, dem jährlich abgehaltenen Alternative-Olymp und südlichem Pendant zum Glastonbury Festival in England. Apropos England: Für die hochästhetische Videoauskoppelung zum Song „Wannabe“ wurde die Band kürzlich sogar bei den UK Music-Video-Awards ausgezeichnet.

Die Kirsche auf der ohnehin schon schmackhaften Torte des Abends gab es schließlich mit dem „Incredible Stagger“ Wild Evel, längst eine Kultfigur des Grazer Musikszene. Schwarzer Zylinder, langer Dracula-Umhang, leopardene Stiefel. Und natürlich durfte die dunkle Sonnenbrille nicht fehlen, ehe sich die exzessive Rampensau ins Gefecht stürzte. Es fiel aufreibend schweißtreibend aus. Es war eine würdig schnaubende Horrormesse zu Ehren des echten Rock n Roll. Wobei der Frontman überall war, außer auf der eigentlichen Bühne. Vielmehr wurde die langgezogene Bartheke zum Podest, von dem aus Wild Evel zu seinen tobenden Jüngern brüllte. Ansonsten ließ sich der Vollblutrocker auf Schultern oder via Crowdsurfing auf den Händen des Publikums durch den Raum befördern. Anarchie, ja bitte. Unbedingt!