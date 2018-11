Ehemalige Boyband gastiert am 28. Mai in der Stadthalle. Album erscheint Anfang des nächsten Jahres.

Aus den Backstreet Boys sind natürlich längst Männer geworden © AP

Gerade erst haben die Spice Girls eine Reunion-Tour angekündigt, nun folgt eine andere Popinstitution der 90er diesem Vorbild: Die Backstreet Boys, früher als Boyband Auslöser hemmungslosen Kreischens bei meist weiblichen Fans, gehen 2019 auf "DNA World Tour", das dazugehörige Album kommt am 25. Jänner. In Wien ist die Band am 28. Mai in der Stadthalle zu erleben, Tickets gibt es ab 16. November.

Am 28. Mai werden also neue Songs und Klassiker wie "Everybody", "Quit Playing Games (With My Heart)" und "I Want It That Way" durch die Wiener Stadthalle klingen.