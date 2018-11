Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Foto aus 2007: von links Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie Brown © AP

Die britische Frauen-Popband Spice Girls steht Medienberichten zufolge möglicherweise vor einem Comeback - allerdings ohne Victoria Beckham. Geplant sei eine große Tournee im nächsten Sommer, berichtete das Boulevardblatt "The Sun" am Samstag. Die Band wolle dies bald in einer Videobotschaft ankündigen, hieß es.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach solche Gerüchte gegeben. Das Pop-Quintett, zu dem neben Beckham auch Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner und Emma Bunton gehören, hatte sich 1994 gegründet und mit Songs wie "Wannabe" die Charts gestürmt.

Nach Riesenerfolgen kündigten die Spice Girls vor fast 20 Jahren eine Pause an. Faktisch hatte sich die Gruppe aber aufgelöst, alle Musikerinnen gingen ihren eigenen Weg. So ist die 44-jährige Beckham ("Posh Spice") inzwischen vierfache Mutter und arbeitet als Modedesignerin.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen traten die Spice Girls nicht mehr gemeinsam auf. So kamen sie noch einmal für eine Tournee durch Europa und die USA zusammen. Sie traten außerdem bei einer Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London auf.