Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Rammstein" rollen im Sommer nächsten Jahres auf Wien zu © KK

Im Rahmen ihrer "Europe Stadium Tour 2019" beehren die Heavy-Metal-Pyrotechniker Rammstein am 22. August 2019 das Wiener Ernst-Happel-Stadion. Erstmals seit zehn Jahren wird die deutsche Band dann auch neues Material am Start haben. Das neue Album soll im Frühjahr erscheinen, wie der Konzertveranstalter am Freitag mitteile. Karten für die erste Stadiontour der Band sind ab 8. November erhältlich.

S E R V I C E: Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 8. November 2018, um 10 Uhr über www.oeticket.com.