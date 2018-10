Voodoo Jürgens, der Darling der neuen Wiener Welle, wagt sich in seinem neuen Programm an das Liedgut von Ludwig Hirsch, dem Doyen der dunkelgrauen Moritaten, heran. Kann das gutgehen?

Voodoo Jürgens tauchte in das dunkelgraue Liedgut von Ludwig Hirsch ein © Simon Möstl

Das Grazer Orpheum war Dienstag abend bis zum letzten Platz gefüllt, die Erwartungen waren hoch. "Voodoo Jürgens singt Ludwig Hirsch" steht auf dem Programm. Und Voodoo, dieser großartige Schlawiner und Songwriter, weiß selbst, dass er sich auf dünnes Eis begibt. "An diesem Vergleich kann man eigentlich nur scheitern", meint er gegen Ende des rund eineinhalbstündigen Konzertes. "Wenn Ludwig Hirsch euer Idol war, werdet ihr euch vielleicht fragen, was ich, dieser Kasperl, hier auf der Bühne will?"

