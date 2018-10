Mit Video"Don't lie to me": Barbra Streisands Botschaft für Trump

"How do you sleep when the world is burning?" Barbra Streisand geht mit US-Präsident Donald Trump hart ins Gericht. Allein bei YouTube wurde der Clip in den vergangenen Tagen Hunderttausende Mal angeklickt.

Barbra Streisand © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI (BRENDAN SMIALOWSKI)

Mit dem Lied "Don't lie to me" (Lüg mich nicht an) hat die US-Sängerin Barbra Streisand einen Anti-Trump-Song aufgenommen. Der Videoclip dazu macht die Kritik an US-Präsident Donald Trump (72) sehr eindeutig, während der Text sie nur andeutet. Allein bei YouTube wurde der Clip in den vergangenen Tagen Hunderttausende Mal angeklickt.

Streisand ist seit Jahrzehnten als Unterstützerin der Demokraten bekannt. Mit den früheren Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton und deren Frauen ist sie befreundet. In den Versen singt die 76-Jährige gegen ein namenloses Du an - und setzt diesem ihre Tränen entgegen. Der Name Trump wird dabei kein einziges Mal erwähnt. Allerdings baut dieses Du Türme aus Bronze und Gold ("towers of bronze and gold") und verändert die Fakten ("change the facts to justify"). Immer wieder wird die Frage gestellt, wie er schlafen könne, während die Welt brenne ("How do you sleep when the world is burning?"). Im Video sind Bilder eines mal brüllenden, mal Golf spielenden Trumps zu sehen, kontrastiert mit Aufnahmen von Demos gegen Trump, Umweltzerstörung und einem weinenden Barack Obama.