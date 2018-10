Wer soll in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden? Insgesamt 15 Acts finden sich auf der Longlist. Hier ein Überblick über die Bewerber inklusive Videos.

Auch Kandidaten: Die Rocklegenden Roxy Music © EPA

Insgesamt 15 nominierte Bands und Musiker rittern um die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im kommenden Jahr. Ausgewählt werden die Teilnehmer der am 29. März 2019 stattfindenden Aufnahmezeremonie in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio durch eine Abstimmung unter Musikfans und Experten aus der Branche. Um für eine Nominierung infrage zu kommen, müssen mindestens 25 Jahre seit dem Erscheinen des Debütalbums vergangen sein.

Hier die Longlist:

Die britische Rockband Radiohead genießt seit langem Kultstatus. Ihre Musik ist immer elaborierter und artifizieller geworden. Viele halten Radiohead für die größte Band der Gegenwart. Hier ein legendärer Song mit einem legendären Video.

Auch nicht weniger Kult: The Cure von Robert Smith. Ihre Blütezeit hatte die Band in den 1980ern. Düster, romantisch und durchwegs melancholisch. Hier ihr großartiger "Love Song":

Auch eine Band aus Deutschland steht auf der Longlist. Kraftwerk haben in den Siebzigern die elektronische Musik revolutioniert und waren die Blaupause für Techno. Hier einer der ganz seltenen Fernsehauftritte (von 1978):

Janet Jackson ist mehr als die Schwester von Michael. Ihre R 'n' B-Alben der Neunziger waren bahnbrechend und stilbildend. Auch eine würdige Kandiatin.

Rage against the Machine wiederum waren nicht nur eine der ersten Crossover-Bands, sondern gelten bis heute als eine der wichtigsten Polit-Bands der Geschichte. Hier ihre bekannteste Nummer:

Während die Hippies von Blumen und Liebe sangen, wendete sich eine legendäre Band aus Detroit den Härten des realen Lebens zu. MC5 wurden tausendfach imitiert und hätten sich längst den Einzug in die Hall of Fame verdient.

Weitere Kandidaten sind so namhafte Acts, geniale Neuerer und Hitfabrikanten wie Rufus & Chaka Khan, LL Cool J, The Zombies, Devo, Roxy Music, Stevie Nicks, Todd Rundgren, John Prine und Def Leppard. Nur fünf bis sechs werden 2019 den Sprung in die Ruhmeshalle schaffen. Wer darunter ist, werde noch im Dezember bekannt gegeben, hieß es.

Und hier geht`s zur Abstimmung.