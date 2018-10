Am 20. Oktober wird der Cadillac von Elvis Presley in Salzburg versteigert.

© APA/DOROTHEUM

Oldtimer-Liebhaber, die gleichzeitig auch Fans von Elvis Presley sind, werden an diesem Fahrzeug schwer vorbeikommen: Das Dorotheum versteigert am 20. Oktober in Salzburg den Cadillac des Kings of Rock'n'Roll, mit dem dieser in den 1970ern jahrelang zwischen Beverly Hills und Las Vegas gependelt ist. Den Wagen gab es übrigens weltweit nur zwei Mal - der zweite gehörte Dean Martin.

Für schmale Brieftaschen ist der Cadillac de Ville Estate Wagon, Baujahr 1972, freilich nichts, der Schätzpreis liegt bei 100.000 bis 200.000 Euro, wie das Dorotheum am Freitag informierte. Das Fahrzeug war für Elvis maßgeschneidert bis in die Zierteile, die 24-karätiges Gold tragen - selbst die Radspeichen sind vergoldet. Ein Radio mit Acht-Spur-Tonband, Lederausstattung, Klimaanlage und jede Menge hydraulische und elektronische Helferlein vollenden das ursprünglich als Limousine vom Typ Sedan Deville produzierte und von "American Sunroof Company" zum Extra-Large-Kombi ausgebaute Fahrzeug.

Seit 2016 in Österreich

Das Kult-Teil diente nach dem Tod des Stars zwei Jahrzehnte lang als Gefährt des Personals von Graceland, war dann von den 1990er-Jahren an in Liebhaberhänden und seit 2016 in Österreich.

Elvis' Liebe zu Automobilen aller Marken war legendär, zu Cadillacs hegte er allerdings eine besonders intensive und lange Beziehung. Als Traum jedes Verkäufers unterschrieb er an guten Tagen Kaufverträge für zehn und mehr Autos am Stück und verschenkte sie meist an Freunde. Seiner Mutter schenkte er einen in Pink. Der nun in der Auktion angebotene Wagen war ursprünglich für Elvis Manager Colonel Parker gedacht, doch der Musiker lieh ihn so oft aus, dass ihn Parker schließlich zurückgab.

Neben dem Cadillac wird das Dorotheum am 20. Oktober im Rahmen der Classic Expo Salzburg 98 weitere Preziosen der Automobilgeschichte anbieten, darunter rund 50 US-Karossen, ein Feuerwehrauto - der 1971 Ford C 750 Ward LaFrance Fire Truck - oder der 1960 Bentley S2, den einst die deutsche Fußball-Legende Paul Breitner fuhr. Absolutes Toplos ist ein 1965 Lancia Flaminia Super Sport 3C 2.8 Zagato, der auf 340.000 bis 420.000 Euro geschätzt wurde.