Im Rahmen der "In Concert 2019"-Tour schaut der Sänger auch in Österreich vorbei. Der Vorverkauf startet am 5. Oktober.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eric Clapton © (c) APA/EPA/UWE ANSPACH (UWE ANSPACH)

Weiterer großkalibriger Zugang zum Konzertsommer 2019: Eric Clapton kommt am 6. Juni im Rahmen seiner schlicht "In Concert 2019" benannten Tour in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf startet am Freitag, 5. Oktober um 10.00 Uhr.

Der Konzerttermin vor fünf Jahren in Wien ist vielen Fans und vor allem "Mr. Slowhand" selbst wohl noch in schmerzlicher Erinnerung: Am Vormittag des 11. Juni 2013 musste der heute 73-jährige englische Musiker die Abendshow wegen eines Bandscheibenvorfalls kurzfristig absagen. Am 27. Juni 2014 trat der wortkarge Gitarrengott den gesundheitlich völlig unbeeinträchtigten Nachholtermin an.

Als musikalische Mitbringsel darf man sich sowohl auf sein nicht mehr ganz aktuelles Album "I Still Do" (Polydor/Universal Music) als auch auf seine Hits für die Ewigkeit wie etwa "Layla", "Wonderful Tonight", "Tears In Heaven" und "I Shot The Sheriff" freuen.