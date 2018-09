Facebook

Christina Stürmer © APA/HERBERT NEUBAUER

Heute gaben Sie schon 15 Interviews – was wiederholt sich denn jedem? Warum Sie sich jetzt mit mehr Synthesizern, Keyboards und Drum-Computern in ein anderes musikalisches Gewand geworfen haben?

CHRISTINA STÜRMER: Genau! (lacht) Der eine sagt, es klingt frischer und moderner – und will wissen, wie es dazu kam. Der nächste fragt mich, ob ich mich mehr als Pop- oder Schlagerstar sehe. Oder ob ich jetzt zwischen Helene Fischer und Vanessa Mai zuhause bin.

Wie kommt es zu diesen Vergleichen? Weil Fischer alles dominert?

Nichts gegen Fischer, tolle Frau – aber ich verstehe diese Vergleiche auch nicht. Nur weil diesmal nicht die Gitarren im Vordergrund stehen? Den Begriff Schlager sieht offenbar jeder anders. Und für mich sind meine neuen Texte, ob „In ein paar Jahren“ oder „Schere Stein Papier“ nicht schlageresk. Und der Sound, der ja nicht wirklich so neu, sondern eben etwas anders ist, hat sich entwickelt, indem wir privat viel „One Republic“ oder „Imagine Dragons“ gehört haben – und diese Musik eine total gute Laune verbreitet. Und dieses Positive wollten wir auch vom Instrumentalen her erzeugen. Weil das letzte Album „Seite an Seite“ eher ruhig und melancholisch war.

Den Titelsong könnte man als Liebeserklärung an Ihre Tochter Marina und derenVater sehen?

Meine Familie war die Grundidee für dieses Lied. Weil Oliver und die Marina eben so gut wie immer mit dabei sind. Und das ist Goldes wert. So oft werde ich gefragt, ob es denn nicht anstrengend ist, wenn dir dein Partner quasi dauernd auf der Pelle sitzt und du nie eine Pause von ihm hast. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall: Ich sehe nur die Vorzüge, habe immer jemanden, mit dem ich alles besprechen kann. Ob ich im Nightliner nach Stuttgart sitze oder in einem Hamburger Hotel bin, meine Familie ist an meiner Seite – und so kann ich leben, was wichtig ist. Und habe nicht das Gefühl, dass das Leben an mir vorbei geht.

Analyse: "Überall zu Hause" Klingt Stürmer also nun nach Schlager und Helene Fischer? Je nun: Der Opener „Das ist das Leben“ hätte sich womöglich auch in die Tracklist des aktuellen Fischer-Albums einreihen können. Fischer versucht auf ihrem Doppelalbum allen Geschmäckern zu dienen, vom schlageresker Treue über flockigen deutschsprachigen Pop mit Mausefalle-Atmosphäre für die durchtanzte Nacht bis zur Doppelbödigkeit und schlauem Wortspiel in der Muttersprache à la Rosenstolz. Und zwischen Zweiterem und Drittem bewegt sich eben auch Christina Stürmer, balanciert ein Album aber nicht nach allen möglichen Strömungen aus bzw. jongliert den Inhalt nach dem Motto „Da muss alles drin sein“, sondern will ihr aktuelles Lebensgefühl und ihre Sicht auf die Welt in Lieder und Stimmungen fassen. „Überall zu Hause“ zeigt eine Stürmer, die durch ihre Marina eine andere geworden ist, gar nicht im musikalischen Universum (auch wenn manchem Fan die Gitarren fehlen werden), aber in einem anderen Bewusstsein an ein Morgen. Von Christian Ude

Seit zwei Jahren ist alles anders?

Natürlich hat sich das Leben durch Marina verändert, es hat sich der Fokus verschoben. Ich bin die Gleiche – und doch anders. Ich habe heute eine breitere Schulter und treffe jede Entscheidung auch für meine kleine Familie, für Marina. Und ich bin auch schneller in meinen Entscheidungen geworden.

Und Sie selbst genießen auch das Berufliche mehr?

Ich habe sicher dazu gelernt. Mit „Starmania“ vor 15 Jahren hat sich ja mein ganzes Leben verändert. Ich bedaure rückblickend, dass ich mir oft nicht die Zeit genommen, stehen zu bleiben und das zu genießen. Es ging zwischendurch wie am Fließband zu. Vom Konzert zur Preisverleihung und zur nächsten Autogrammstunde. Ich hätte oft durchatmen sollen und mir sagen: „Wie leiwand!“ Das praktiziere ich jetzt anders!

Sind dadurch einige Lieder nicht mehr passend und wurden aus dem Programm gestrichen?

Ich nenne nur „Bus durch London“, „Anzug“, Astronaut“!

Ist „Zwei Mal so stark“ eine ungewollte Coverversion von „The First Cut is the deepest“?

Gar nicht. Es sollte ein Mutmach-Song werden, banal gesagt. Im Sinn von: von Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, Weitergehen! Wir haben nie an „The first Cut“ gedacht. Ehrlich!

Tournee 2019. 17. Mai, Arena Wien Open Air; 18. Mai, Kasematten Graz. christinastuermer.at

