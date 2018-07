Das Ring Festival in der Stadthalle lockt am Sonntag deutsche Hip-Hop-Größen wie 187 Strassenbande oder Rapper Bausa nach Graz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der erfolgreiche Rapper Bausa © KK

Nach dem Nuke Festival 2016 und dem Open Air von Volbeat 2017 gibt's auch heuer wieder ein Festival am Freigelände der Grazer Messe: Benjamin Grundauer und Patrick Petermann ziehen mit ihrem „Ring Festival“ aus Bruck in die Landeshauptstadt. Ein Jahr lang machte das Pause, um dieses Jahr wieder in den Veranstaltungskalender zurückzukehren. Nachdem zuvor auf Rockbands gesetzt hat, schlägt man am kommenden Sonntag gänzlich andere Töne an.

Mit 187 Strassenbande und Rapper Bausa holen Grundauer und Petermann derzeit angesagteste deutschsprachigen Hip-Hop-Acts zum nach Graz. Die Hamburger 187 Strassenbande sind in der Rapwelt für ihren direkten und textlich ruppigen Reimen zur absoluten Szenegröße aufgestiegen.

Mit ihrem aktuellen Album stellte die „Bande“ mit 22,9 Millionen Streams gleich in der ersten Woche einen neuen Deutschland-Rekord bei Spotify auf.

Abgerundet wird das Line-pu mit Co-Headliner Bausa. Allein mit seinem Song „Was du Liebe nennst“ konnte er auf Youtube bereits mehr als 95 Millionen Aufrufe verzeichnen. In Deutschland wie auch in Österreich stürmte er damit auf Platz Eins in den Charts.

Stuttgart steht in der Rap-Landschaft nicht wirklich für ruffe Beats und harte Texte. Doch 2016 tauchte plötzlich Dardan auf. Seine Videos erzielen Klickzahlen in Millionenhöhe, seine Songs "Wer Macht Para?", "Mister Dardy" oder "10 Euro Samsung" sind mittlerweile Hits. Jetzt kommt er nach Graz zum Ring Festival.

Für all jene, die nach dem Festival noch nicht genug haben, findet im p.p.c. danach ab 22 Uhr eine Aftershowparty statt. Festivalgäste können dafür die Straßenbahnen drei Stunden nach Konzertende kostenlos benutzen.