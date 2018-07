Das Management führt "logistische Gründe" für die Absagen an.

Morrissey sagte Europa-Konzerte ab © AP

Die für Juli geplanten Europa-Konzerte des britischen Sängers Morrissey werden verschoben. Das Management des Musikers nannte in einer Erklärung vom Montag "logistische Umstände" als Grund. Ersatztermine wurden zunächst nicht mitgeteilt. In der Erklärung hieß es lediglich, dass die Konzerte "so schnell wie möglich" nachgeholt werden sollten.

Der 55-jährige frühere Frontmann der britischen Band "The Smiths" ist derzeit auf Welttournee. Österreich-Termine waren nicht geplant.