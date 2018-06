Kleine Zeitung +

Elvis Costello kommt nach Österreich

Punk und Poet: Der 63-jährige Elvis Costello ist im Anrollen. Am 9. Juli spielt er auf der Kasemattenbühne in Graz, am 11. Juli folgt ein Termin im Wiener Konzerthaus. Was ist zu erwarten? Wir besuchten das Tourkonzert in Madrid.