Brad, Janet und Dr. Frank 'n' Furter auf Besuch in der Grazer Oper © KK

Die Latte liegt hoch: Sich mit diesem Kultmusical mehrerer Generationen anzulegen, ist ein Unterfangen, das schon öfter in die Hose bzw. Strapse ging. Diesmal ging alles gut. Die Premiere einer britischen Produktion von Richard O'Briens Rocky Horror Picture Show Mittwoch abend an der Grazer Oper war ein heftig beklatschter Erfolg. Geboten wurde das allbekannte Travestie-Märchen für Menschen (fast) aller Altersklassen. Ein Blockbuster der Unterhaltungskunst, der auch in Graz vor allem das bot, was heutzutage oft zu kurz kommt: Spaß, Spaß, Spaß!

