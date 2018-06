Facebook

Frontman Roughton „Rou“ Reynolds gab bei Enter Shakiri die Richtung vor © APA/HERBERT P. OCZERET

Der finale Tag am Nova Rock fängt so an wie der dritte begonnen hat: Es ist schwül, die Sonne brennt vom Himmel und das Bier fließt wieder in Strömen. Hauptverantwortlich für den Bierkonsum sind am Sonntag Ausnahmsweise nicht die Festivalbesucher selbst, sondern Wendis Böhmische Blasmusik, die um die Mittagsstunden auf der Red Stage ordentlich Gas gab.

Der Frühschoppen ist mittlerweile zur liebgewordenen Tradition am Festival geworden. Den Besuchern taugte es ziemlich, das Konzert erfuhr mehr Zuspruch als so manch anderer Act davor. Da wurde Crowdsurfing betrieben, geschunkelt und mitgeklatscht. Das Freibier sorgte endgültig für die Volksfeststimmung. Dennoch haben schon einige die Heimreise angetreten, es ist merklich weniger los am Festivalgelände. Vielen ist der Bierkonsum der vergangenen Tage anzusehen.

In den Nachmittagsstunden wird derweil nur die Red Stage bespielt. Die Briten Enter Shakiri durften in der drückenden Schwüle des Tages ran. Und viele Festivalgäste kamen. Eine gute Wahl, denn die Post-Hardcore-Band zeigte ordentlichen Einsatz auf der Bühne. Generell kann man bislang heute, Sonntag, keiner Band den Willen absprechen. Durchgehend energiegeladene Auftritt gab es zu sehen.

So auch bei Enter Shakiri, die vor allem von Frontman Roughton „Rou“ Reynolds angetrieben wurden. Reynolds sprang wie ein Duracell-Hase 90 Minuten durch die Luft. Dabei kam das gesamte musikalische Repertoire der 2003 gegründeten Band zur Geltung. "Wie lang seid ihr schon hier?", fragte er in die Menge. Als von manchen Händen die Zahl Fünf abzulesen war, blieb sein Mund offen stehen. Zeitweise klangen Enter Shakiri ähnlich wie ihre Landsmänner Everything Everything.

Passenger mit viel Gefühl

Danach kam der Singer-Songwriter Passenger auf die Bühne. Der Schotte ist mit seinem Hit "Let Her Go" bekannt geworden, dass er noch andere Lieder im Köcher hat, davon überzeugte er das Publikum mit viel Feingefühl. Und alleine, denn er trat den Leute nur mit seiner Gitarre und Stimme gegenüber. "Ihr seid heute meine Band", ludt alle ein, die den Weg zur Red Stage gefunden hatten. Was folgte war ein erfrischend herzerwärmendes und auf das Wesentliche reduziertes Konzert.

Um 13.05 Uhr kam die Ska-Band Less Than Jake mit Bläser auf die Bühne. Mit Trompete wurde der Rock-Marsch vorgeben und mit Schmäh im Laufe des Gigs weitergeführt. Dass die Band eine Partynacht in Prag ohne Schlaf hinter sich hatte, sah man lediglich Sänger Chris Demakes blasser Hautfarbe an. "Bei mir läuft es, ich hatte zuvor Kaffee und Weed und jetzt spiele ich ein Konzert", freute er sich.

Anschließend wurden Fans und sogar ein Kameramann auf die Bühne geholt. Die Mannen aus Florida sind sich ihrer mittlerweile eingetretenen Bedeutungslosigkeit bewusst. Was sie ablieferten war nichts Besonderes, aber es machte Spaß. "Das gute an uns ist, dass wir nur alte Songs spielen, neue sind meist eh scheiße", sagte Sänger Chris.

Ungewöhnliches Line-up

Interessant bleibt das Programm am letzten Tag des Festival auf jeden Fall. Billy Talent sind schon Stammgäste im Burgenland. Sie treten um 17.15 Uhr auf der Red Stage auf. Wohl werden sie im Gepäck Hits wie "Red Flag" oder "Fallen Leaves" haben. Etwas aus dem Festivalkonzept fällt indes Sunrise Avenue. Eher dem Ö3-Publikum bekannt, nehmen sie ebenfalls auf der kleineren Red Stage um 19 Uhr ihre Gitarren in die Hand. Da wird sicherlich auch die neue Single "You Can Never Be Ready" angestimmt. Für anstrengende Festivaltage eine wohltuende musikalische Abwechslung.

Zum großen Finale kommt es dann ab 19.25 Uhr auf der Blue Stage, wenn Killswitch Engage auftreten. Viele freuen sich bereits auf den Auftritt der Metal-Ikonen. Thematisch stimmen sie auf den wohl interessantesten Auftritt des Festivals ein, jenen von Iron Maiden. Bereits um die Mittagsstunden wartet Leute auf den Einlass zur Blue Stage.

Iron-Maiden-Fans warten auf den Einlass Foto © Kirin Kohlhauser

Die Metal-Pioniere kommen mit ihren 16. Album auf das Festival. Fans sollten eine gute Kondition einplanen, zwei Stunden sind für das Konzert veranschlagt. Dem Vernehmen nach, haben die Briten besondere Wünsche für die Anreise. Ein Hubschrauber soll gefordert worden sein.

Simultan dazu schlagen indes die Bloody Beetroots mit Synthesizer durchsetzte Töne an. Es ist also ein spannender musikalischer Abschlusstag.

Wetter

Das Wetter soll am Sonntag laut Zamg zumeist sonnig mit teils auflebendem Nordwestwind werden. Kurze Regenschauer sind möglich. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 27 bis 29 Grad. Also Sonnencreme einpacken!

