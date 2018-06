Facebook

Wendis Böhmische Blasmusik war ein Publikumsmagnet © Kirin Kohlhauser

Der Finaletag am Nova Rock fängt so an wie der dritte begonnen hat: Es ist schwül, die Sonne brennt vom Himmel und das Bier fließt wieder in Strömen. Hauptverantwortlich für den Bierkonsum sind am Sonntag Ausnahmsweise nicht der Festivalbesucher selbst, sonder Wendis Böhmische Blasmusik, die seit den Mittagsstunden auf der Red Stage ordentlich Gas gibt.

Das Konzert ist mittlerweile zur liebgewordenen Tradition am Festival geworden. Den Besuchern taugt es ziemlich, das Konzert erfährt mehr Zuspruch als so manch anderer Act davor. Da wird Crowdsurfing betrieben, geschunkelt und mitgeklatscht. Das Freibier sorgt endgültig für die Volksfeststimmung.

Um 13.05 Uhr wird es auf der roten Bühne dann wieder härter: Less Than Jake bringen zwar auch Bläser mit auf die Bühne, sind jedoch musikalisch im Ska-Sektor zu Hause. Interessant bleibt das Programm am letzten Tag des Festival auf jeden Fall.

Ungewöhnliches Line-up

Billy Talent sind schon Stammgäste im Burgenland. Sie treten um 17.15 Uhr auf der Red Stage auf. Wohl im Gepäck werden sie Hits wie "Red Flag" oder "Fallen Leaves" haben. Etwas aus dem Festivalkonzept fällt indes Sunrise Avenue. Eher dem Ö3-Publikum bekannt, nehmen sie ebenfalls auf der kleineren Red Stage um 19 Uhr ihre Gitarren in die Hand. Da wird sicherlich auch die neue Single "You Can Never Be Ready" angestimmt. Für anstrengende Festivaltage ein wohltuender musikalischer Einschnitt.

Zum großen Finale kommt es dann ab 19.25 Uhr auf der Blue Stage, wenn Killswitch Engage auftreten. Viele freuen sich bereits auf den Auftritt der Metal-Ikonen. Thematisch stimmen sie auf den wohl interessantesten Auftritt des Festivals ein, jenen von Iron Maiden. Die Metal-Pioniere kommen mit ihren 16. Album auf das Festival. Fans sollten eine gute Kondition einplanen, zwei Stunden sind für das Konzert veranschlagt. Dem Vernehmen nach, haben die Briten besondere Wünsche für die Anreise. Ein Hubschrauber soll gefordert worden sein.

Simultan dazu schlagen indes die Bloody Beetroots mit Synthesizer durchsetzte Töne an. Es ist also ein spannender musikalischer Abschlusstag.

Wetter

Das Wetter soll am Sonntag laut Zamg zumeist sonnig mit teils auflebendem Nordwestwind werden. Kurze Regenschauer sind möglich. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 27 bis 29 Grad. Also Sonnencreme einpacken!

