Zum dritten Mal in drei Jahren hat Volks-Rock 'n' Roller Andreas Gabalier am Samstag das Olympiastadion in München gefüllt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Gabalier im (Handy-)Lichtermeer des Münchner Olympiastadions © APA

Schon klar, dass in München auch abseits des Oktoberfestes das eine oder andere Dirndl oder ein paar Lederhosen im Straßenbild auftauchen, aber an Tagen wie diesen wird der Trachtenanteil noch beträchtlich gehoben. Es beginnt schon auf der Autobahn Richtung München, wo einschlägig gekleidete Fans in ihren Autos akustisch vorglühen und im Radio die neue Gabalier-CD anstimmen. Sie wollen wohl an ihrer Textsicherheit für den Abend feilen.

Gabalier-Alarm an der Isar-Stadt also. Bis hinauf nach Hamburg macht der "nur ein Steierbua in der Lederhosen" (Selbstdefinition) Station, aber jetzt ist erst einmal der Weißwurstäquator an der Reihe. Bereits das dritte Mal innerhalb von drei Jahren hat Gabalier das Olympiastadion ausverkauft, und am Samstag ließen sich wieder 80.000 Menschen willig in die buntkarierte Welt des Volks-Rock 'n' Roll entführen. Einige Gabalierianer hatten bereits am Vorabend auf dem Gelände des Olympiaparks campiert, um ja Plätze in der ersten Reihe zu ergattern.

Drei Stunden Gaude

Kurz nach 21 Uhr ging die resche Gaude los - und drei Stunden lang sollte Gabalier seinem Ruf als krachlederner Hochleistungs-Entertainer gerecht werden. Bei den Zwischenansagen bedankte er sich wiederholt bei seinen Anhängern, blickte immer wieder ins riesige Oval, und sein Blick sagte: "Ich weiß selbst nicht, was da abläuft - aber es ist gut."

Was sofort auffiel. Das recht rustikale Mountain-Man-Dekor ist verschwunden, die Bühne strahlt keinen alpinen Bauernstuben-Charme mehr aus, vielmehr strahlen Lichter der Großstadt aus der gigantischen Stahlkonstruktion. Das deckt sich auch mit der neuen musikalischen Marschrichtung des Musikers. Sicher, immer wieder packt er seine Ziehharmonika aus und quetscht volkstümliches aus dem Instrument; aber der Rock, den er sich schon immer aufs karierte Taschentuch geheftet hat, steht jetzt tatsächlich in Vordergrund. Damit hat der eine oder andere Fan so seine Probleme, aber die Gefolgschaft von Gabalier hat ja nicht von ungefähr diesen Namen. Wird schon werden. Der Steierbua nimmt seine Fans beim Handerl und führt sie von der Alm runter in die (Klein-)Stadt. Weniger "Volks", mehr "Rock 'n' Roll" ist das Motto.

Natürlich hat der Steierbua all seine einschlägigen Hits im Gepäck und erfüllt die Erwartungen der "Alteingesessenen". Der kernige Bergbauernbuam ist da, die feschen Madln sind ausgehfein, die Rehlein stehen Spalier, bei Halu Palu quietschen die Partymäuse ganz aufgeregt, und der Gassenhauer "I sing a Liad für di" wird tradionsgemäß gleich zwei Mal angestimmt. Bei ruhigen Songs wird die ausgelassene Feier und Tanzveranstaltung kurz unterbrochen und das Handylichtermeer brandet auf.

Anders als ursprünglich geplant, finden zahlreiche Songs aus dem neuen Album Platz im Programm. Dass die CD in den letzten Tagen mit Gold und Platin buchstäblich überhäuft wurde, hat diese Entscheidung wohl erleichtert.

"Ich stehe seit neun Jahen auf der Bühne, da gibt es auch Gegenwind", sagt Gabalier während des Konzertes. Wenn er wieder daheim in Österreich ist, wird er merken, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Aber für die Menschenmassen, die am Samstag ins Olympiastadion gekommen sind, war es nur eins: So a schöner Tog. Die neue CD heißt übrigens "Vergiss mein nicht." Diese Gefahr besteht derzeit wohl eher nicht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.