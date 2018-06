Sonne, Sommer, Saufen: Der dritte Tag des Nova Rocks bietet Altbewährtes. Dazu gesellen sich am Samstag Rockgrößen wie Billy Idol und Limp Bizkit. Die Polizei fasste indes einen Handydieb.

Die Donots gaben ordentlich Gas © APA/HERBERT P. OCZERET

Der dritte Tag am Nova Rock bleibt dem Credo des Festivals treu: Sonne, Staub und Rockgrößen beehren auch am Samstag die Besucher. Mittlerweile ziehen Wolken über den Himmel der Pannonia Fields, es sieht zwar nach Regen aus, jedoch dürfte dieser laut Wetterprognose ausbleiben. Eine laue Sommernacht steht den Fans bevor.

Die zeigen sich noch ein bisschen träge. Dafür, dass die Veranstalter heute, Samstag, mit den meisten Festivalgästen rechnen, ist das Areal verhältnismäßig wenig besucht. Der Ansturm wird wohl erst am Abend stattfinden, wenn Billy Idol und Co. vor die Bühne locken.

Punkrock-Wandertag

Das hat die Punkrock-Fraktion schon geschafft. Um 14 Uhr ging der erste "Punkrock"-Wandertag am Nova Rock über die Bühne. Die Musiker der Donots, die um 14.45 Uhr auf der Red Stage auftreten, und die Mitglieder von Turbobier, die um 15.50 Uhr auf der Blue Stage gastieren, haben sich im Vorfeld dazu abgesprochen.

Was die beiden Bands dann unabhängig von einander ablieferten, verdient das Prädikat "Sehenswert". Das Tempo wurde hochgehalten ebenso wie die Interaktionsrate mit den Besuchern. "Hut ab, das geht ja gut ab", zeigten sich die Donots vom Publikum vor der Red Stage begeistert. Die deutschen Punkrock-Veteranen ließ die (überschaubare) Masse tanzen und zeigten gleichzeitig enormen Einsatz auf der Bühne.

Crowdsurfing

Ähnlich motiviert waren wenig später die österreichischen Turbobier auf der Blue Stage. Die Wiener widmeten ihre mit Schmäh und Anarchie durchsetzten Songs vor allem der Polizei - und ihrer Cousine Barbara, die anscheinend ihn einen "Kiwara" verliebt ist.

Davon fühlten sich offenbar viele angesprochen: Crowdsurfing war keine Wahl, sondern eine Pflicht. Sogar mit, ja, einem Rollstuhl. "Na bitte, schaut des schee aus!", kommentierte Frontman Marco Pogo das Schauspiel.

Zudem kommt es im Laufe des Tages zum Wiedersehen mit wahren Legenden der Zunft. Den Reigen "eröffnen" um 18 Uhr Body Count feat. Ice_T auf der Blue Stage. Klar, ist jetzt nicht Rock'n'Roll per se, aber dennoch eine Band mit Kultstatus. Weiter geht es für Fans der härteren Gangart unmittelbar danach mit der Metalcore-Band Bullet for my Valentine (19.40) Uhr. Simultan dazu greift Gaslight-Anthem-Frontman Brian Fallon mit seinem Soloprojekt auf der Red Stage zur Gitarre.

Die Polizei hat sich dementsprechend darauf eingestellt, an den vergangenen zwei Tagen feierten je 45.000 Besucher eine Rockparty. Laut der Exekutive gibt es derzeit keine Verzögerungen bei der Anreise.

Demnach riefen zunächst Turbobier ihre Fans zusammen. Eine beachtliche Gruppe zog dann "Freibier für alle" skandieren in Richtung Red Stage. Freitagnacht wurde schließlich das Eröffnungsfeuerwerk nachgeholt, das am ersten Tag buchstäblich ins Wasser viel.

Billy Idol und Trance-Musik

Endgültig in den Anfangsjahren der 2000er ist man angekommen, wenn Limp Bizkit wieder einmal um 21.15 Uhr auf der Blue Stage Nu Metal heraufbeschwören. Die Amerikaner sind auf dem Nova Rock mittlerweile Stammgäste. Nicht immer konnte jedoch ihr Auftritt in der Vergangenheit überzeugen.

Im Finale des Tages wird es dann schließlich noch einmal richtig laut und roh. Auf der Blue Stage beendet die dänische Metal-Band Volbeat den vorletzten Festivaltag. Für viele ein Hauptgrund, warum sie auf das Nova Rock gekommen sind - was aus einer spontan Umfrage auf dem Gelände hervorgeht.

Viele ältere Rocksemester fiebern dem Auftritt von Punk-Ikone Billy Idol (Red Stage, 0.30 Uhr) entgegen. Davor soll Faithless für die nötige Stimmung sorgen und den Fans ordentlich einheizen. Eine etwas ungewöhnliche Wahl, zumal die britische Elektrogruppe mit ihrem "Trance" komplett aus dem bisherigen Festivalkonzept fällt.

Auf den Campingplätzen wird indes ordentlich weitergefeiert, manch einem sieht man den Bierkonsum der vergangenen Tage deutlich an. Sonnenbrillen sind mittlerweile nicht mehr nur ein Schutz gegen die Einstrahlung, sondern verdecken meist tiefe Ringe unter den Augen. Dass das Festival auch eine Veranstaltung der Liebe ist, wird auf dem Green-Camping-Platz offensichtlich. Nadine aus Bruck-Mürzzuschlag wurde kurzerhand von ihren Freundinnen zum Poltern aufs Nova Rock entführt. Die Braut nahm es sichtlich entspannt: "Ich war davor schon etwa zehn Mal hier."

Handys gestohlen

Auffällig viele deutsche Festivalbesucher haben den Weg ins Burgenland angetreten. Die meisten wegen der Bands, wie sie behaupten. "Aber auch zum Saufen und Feiern", sagt Manuel aus Hamburg und ext ein Bier. Laut Polizei läuft bislang alles friedlich ab. Mit 250 Einsatzkräften sei man pro Tag vor Ort, sagt Polizeisprecherin Marion Bieler. Bisher gab es keine gröberen Vorkommnisse.

Lediglich ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger hat am Nova Rock zahlreiche Handys gestohlen, berichtete die Polizei. Der Mann war Security-Mitarbeitern aufgefallen, als er beim Verlassen einer WC-Anlage einige seiner Beutestücke verlor. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Die Polizei fand in seiner Kleidung versteckt unter einem Badeanzug eine Vielzahl an Mobiltelefonen, die er gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen von Festivalbesuchern gestohlen hatte. Neun Opfer konnten bisher ausgeforscht werden. Sie haben ihre Handys bereits zurückerhalten.

Mit Verzögerungen beim Verlassen (!) des Festivalgeländes müssen aktuell Besucher rechnen. Der Grund: Die Polizei führt massive Kontrollen durch, da offenbar Festivalbesucher trotz entsprechendem Alkoholkonsum ins Auto gestiegen sind.

Wechselhaftes Wetter

Das Wetter sollte laut Zamg am Freitag wechselhaft sein. Sonnenschein und Wolken wechseln einander ab, zumeist bleibt es trocken. Der Wind weht zunächst mäßig, tagsüber zunehmend lebhaft aus Nordwest. Die Tageshöchstwerte betragen 24 bis 28 Grad.

