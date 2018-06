Im Grazer PPC wartete das Springfestival am zweiten Tag mit zukunftsreichen heimischen Beats von Mavi Phoenix, Jugo Ürdens und Lea Santee auf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Höhepunkt am zweiten Festivaltag: Mavi Phoenix © (c) Simon Moestl

Gewiss, wir haben momentan Frühling, dennoch wurde in der Nacht auf Freitag geerntet. Der zweite Tag des Springfestivals gewährte einmal mehr Einblicke in die blühende österreichische Musiklandschaft. Was schmeckt, muss dennoch jeder für sich selbst entscheiden.