Der zweite Tag des Nova Rocks lässt die Herzen Fans von Metal, Hip-Hop und Rock höher schlagen. Zudem kommt es zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten. Das Wetter soll am Freitag stabil bleiben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alex Wesselsky von der Band "Eisbrecher" © APA/HERBERT P. OCZERET

Das größte Rock-Festival Österreichs hat am Freitag ordentlich Schwung aufgenommen. Das liegt zum einen an den Bands, die Fans vor der Bühne zum Schwitzen bringen und zum anderen an den mittlerweile schwülen Temperaturen. Die Sonne verrichtet ihre Arbeit, den staubgeprüften Festival-Jüngern gefällt es offensichtlich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.