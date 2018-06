Facebook

Der zweite Festivaltag hat es in sich © APA/HERBERT P. OCZERET

Für Abwechslung ist am zweiten Tag des Nova-Rock-Festivals im burgenländischen Nickelsdorf gesorgt. Vor allem für musikalische. Denn an der Gatschlandschaft auf dem Festivalgelände wird sich vorerst nichts ändern. In der Nacht auf Freitag hat es abermals Regenschauer gegeben, die den Pannonia Fields stark zugesetzt haben. Gummistiefel sind mittlerweile Pflicht.

Fans des guten Rockgeschmacks haben am Freitag die Qual der Wahl, zu welcher Zeit sie zu welcher Bühne pilgern sollen. Auf der Blue Stage etwa versprechen Nothing But Thieves am frühen Nachmittag eingängige aber raue Melodien mit Ecken und Kanten. Spätestens bei den Headliner auf dieser Bühne, Avenged Sevenfold, wird das Areal aus allen Nähten platzen. Denn die Amerikaner haben nicht nur bei Metal-Fans mittlerweile Kultstatus erlangt.

Crazy Town sind zurück

Zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten kommt es auf der Red-Bull-Music-Stage: Crazy Town treten dort um 19.55 Uhr auf - für alle Kinder der 90er ein Pflichttermin! Ebenso von den 90ern geprägt sind The Prodigy, die Festivalveteranen sind mit ihren treibenden Elektrobeats als Headliner auf der Red Stage zu sehen (23.25 Uhr).

Daneben dürfte die deutsche Hip-Hop-Crew OK Kid ein Besuch vor der Red Stage wert sein. Mit ihren, zugegeben etwas gewöhnungsbedürftigen, Album "Zwei" gastieren sie im Burgenland. Sie werden wohl auch alte Songs im Gepäck haben.

