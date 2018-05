Mit "The Sun" schaffte es Parov Stelar an die Spitze der elektronischen US-I-Tunes Charts.

Platz eins in den USA

Die Parov Stelar Band mit Sängerin Cleo Panther © AP (Janos Marjai)

Alle Achtung. Der Linzer Parov Stelar alias Marus Füreder (43) hat es mit seinem Song "The Sun" auf Platz eins der amerikanischen I-Tunes Electronic Charts geschafft. Die Nummer ist bereits drei Jahre alt, wird in den USA zurzeit aber als Hintergrundmusik in einem Werbespot auf und ab gespielt.

"Ich bin momentan in Mallorca und habe es eigentlich relativ spät erfahren", zeigte sich Füreder in einem Interview mit Life Radio überrascht. "Für mich ist das extrem überraschend und ich muss das erst verarbeiten. In Zeiten der digitalen Musik wird es immer schwieriger seine eigene Musik sichtbar zu machen. Ich bin normal niemand der sehr schnell stolz ist, aber auf diese Platzierung bin ich schon sehr stolz", sagt der Linzer.

Parov Stelar Foto © APA/GEORG HOCHMUTH