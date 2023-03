"And the Oscar goes to...": Das war sie also, die heiß ersehnte Oscar-Nacht: Wer sich Skandale wie im letzten Jahr (looking at you, Will Smith) erhofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Statt Watschen wurden heuer also tatsächlich nur die heiß begehrten Trophäen verliehen - unter anderem für die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues", aber dazu später mehr.

Wer heute Morgen Twitter öffnete, stolperte zunächst über den Hashtag #HughGrant. Der britische Schauspieler bekam heute Nacht im Internet bereits ordentlich sein Fett weg. Aber warum? Nach Auffassung vieler Twitter-User war Hugh Grant auf dem roten Teppich nämlich alles andere als freundlich. Auf die Frage hin, worauf er sich denn bei der Verleihung besonders freue und wem er die Daumen drücke, antwortete er Moderatorin Ashley Graham nur mit einem launischen: "Niemandem bestimmten." Der Schauspieler schien von den Fragen der 35-Jährigen wenig angetan.

Der ein oder andere Twitter-User schien Grants Verhalten jedoch zu verstehen.

Aber zurück zur eigentlichen Preisverleihung. Als einer der großen Gewinner des Abends galt die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues". Der Antikriegsfilm, bei dem der Österreicher Felix Kammer die Hauptrolle spielte, konnte insgesamt vier der begehrten Goldjungen einheimsen. Die Twitter-Community war ganz angetan.

Nicht nur mit vier, sondern gleich mit sieben Oscars wurde die Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet. Besonders beeindruckt war die Twitter-Community von Ke Huy Quans Dankesrede. Er erhielt den begehrten Goldjungen als "Bester Nebendarsteller".

Gefeiert wurde auch Michelle Yeoh, die als erste Asiatin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" gewann. In ihrer Dankesrede sagte sie: "An alle kleinen Mädchen und Buben da draußen, die aussehen wie ich: Dieser Preis ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Beweis, dass Träume wahr werden. Und an alle Frauen: Lasst euch niemals sagen, dass ihr eure beste Zeit schon hinter euch habt."

Mit der Auswahl der Siegerinnen und Sieger waren nicht alle Twitter-User einverstanden.

Gefeiert wurde auch Sängerin Lady Gaga, die ihren Auftritt nicht wie erwartet in einer festlichen Robe, sondern in T-Shirt und Jeans absolvierte.

Wer nicht genug von den Oscars bekommt: Die schönsten Roben des Abends findet man hier, die schönsten Momente des Oscar-Abends hier.