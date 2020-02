Hollywood und die Frauen#OscarsSoMale: Für Frauen steht es fünf zu null

Facebook

Greta Gerwig ist die bekannteste junge Stimme Hollywoods - aber nicht die einzige oscarreife Regisseurin. © Jordan Strauss/Invision/AP

Die Akademie hat unsere Oscars gestohlen, also stehlen wir ihre Werbung.“ So lautet der angriffslustige Slogan des Hashtag-tauglichen Portals „giveherabreak. org“. Die Initiative überträgt in der Nacht auf Montag die 92. Academy Awards. Und zeigt in den Pausen statt Werbung Trailer von Filmemacherinnen.