And the oscar goes to ... in der Nacht auf Montag wissen wir es © Danny Moloshok/Invision/AP

Vieles gilt bei diesen 92. Academy Awards fix gesetzt - das bietet hoffentlich Platz für Überraschungen. In der Königsklasse "Bester Film" könnte es einige Premieren gäben. Geht "Joker" als Sieger hervor, wäre es die erste Comicverfilmung. Gewinnt "Parasite" der erste Film eines Koreaners und setzt sich am Ende "Little Women" durch wäre es in der langen Oscargeschichte der erste Film einer Regisseurin. Und: Auch Kultregisseur Quentin Tarantino war bislang noch nie mit einem Film in dieser Kategorie vertreten. Die Zeichen stehen jedoch auf Goldkurs für das Kriegsepos "1917" von Sem Mendes.