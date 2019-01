Die Nominierten für die 91. Oscars sind bekanntgegeben. Sehen Sie hier die Favoriten für die Gala am 24. Februar in Los Angeles.

Der Academy Award, besser bekannt unter seinem Spitznamen Oscar, ist ein Filmpreis, der alljährlich von der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences für die besten Filme des Vorjahres verliehen wird. Die nächste Verleihung findet am 24. Februar in Los Angeles statt. Heute gaben Kumail Nanjiani und Tracee Ellis Ross via globalem Livestream auf Oscar.com, Oscars.org, Twitter, YouTube und Facebook bekannt, welche Filme 2019 für die insgesamt 24 Kategorien nominiert sind. Nachfolgend finden Sie die Trailer zu den Favoriten wie "Roma" und "The Favourite", die mit je zehn Nominierungen ins Rennen gehen:

"Roma"

(Zehn Nominierungen: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin: Yalitza Aparicio, Beste Regie: Alfonso Cuaron, Bester fremdsprachiger Film, Beste Nebendarstellerin: Marina de Tavira, Sound Mixing, Tonschnitt u. a.)

"The Favourite"

(Zehn Nominierungen: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin: Olivia Colman, Beste Regie: Giorgos Lanthimos, Beste Nebendarsellerin: Emma Stone und Rachel Weisz, Beste Kostüme, Filmschnitt u. a.)

"A Star is born"

(Acht Nominierungen: Bester Hauptdarsteller: Bradley Cooper, Beste Hauptdarstellerin: Lady Gaga, Bester Nebendasteller: Sam Elliott, Bester Originalsong: "Shallow", Sound Mixing u. a.)



"Vice"

(Acht Nominierungen: Bester Film, Bester Hauptdarsteller: Christian Bale, Beste Regie: Adam McKay, Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell, Beste Nebendarstelleruin: Amy Adams, Filmschnitt u. a.)





Weiters als Beste Filme nominiert:



"Black Panther"



"BlacKkKlansman"



"Bohemian Rhapsody"



"Green Book"