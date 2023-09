Neapel - Stadt des heiligen Blutes

1 Votivschreine, Kirchen und all überall der Stadtheilige San Gennaro: Der Glaube ist in der Stadt Neapel allgegenwärtig. Nicht nur das, die Stadt verzeichnet in Italien die höchste Dichte an sogenannten Blutwundern. Vor einer Woche hat sich wieder planmäßig die Blutreliquie Gennaros verflüssigt. Diese Ausgabe von „kreuz und quer“ lässt Wissenschaftler wie auch Gläubige zu Wort kommen. Welche Mechanismen, chemischen Techniken und vor allem Interessen, stecken hinter diesen Blutwundern?

23.10 Uhr, ORF 2



Sherlock Holmes - Spiel im Schatten

2.) Robert Downey Jr. und Jude Law als Sherlock Holmes und sein Kompagnon Watson. Rasant, spannend und mit der nötigen Portion Humor. Weniger lustig ist der Fall: Wer steckt hinter einer brutalen Anschlagsserie? Holmes hat seinen Erzfeind Professor Moriarty im Visier.

20.15 Uhr, ATV









3.) Tracks Spezial

Wie hat sich der Alltag in Russland seit dem Angriff auf die Ukraine verändert? Ein „Tracks East“-Reporter führt einen Tag lang durch Moskau und besucht auch Orte der Subkultur. Vor allem die LGBTQ-Community leidet unter den Repressalien des Staates.

22.45 Uhr, Arte



4.) Shrek 2

Ein bisschen Oger-TV geht eigentlich immer. Der liebenswerte Antiheld Shrek bekommt Konkurrenz an der Liebesfront: Prinz Charming!

20.15 Uhr, Kabel 1









5.) The Super Models

Kampagnen, Magazine, Laufstege, Musikvideos: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington definierten in den 1990er-Jahre das Modelimage radikal neu. Die vierteilige Doku skizziert die Karriere der vier Frauen, die immer noch aktiv sind.

Apple TV+









6.) Das Boot, Staffel 4

Der Zweite Weltkrieg geht in die finale Phase. In der letzten Staffel der Serie setzen immer mehr Figuren auf ihre Eigeninteressen.

Sky



--> Hier geht es zum Setbesuch auf Malta!