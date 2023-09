Die neue "Land der Berge"-Sendung ist zwar einem Weitwanderweg vom Dachstein in die steirischen Weinberge gewidmet, doch gibt das Alpinistische den Ton an. Und das ist auch gut so, zumal der Regisseur und Kameramann Markus Raich selbst ein erfahrener Alpinist ist. Raich hat ein kleines steirisches Team um sich versammelt und gemeinsam mit Manfred Rastl (Schnitt) sowie Franz Kremser und Thomas Kranabitl als Helfer hinter der Kamera in 21 Drehtagen die Dokumentation "Vom Dachstein in die Weinberge" abgedreht.