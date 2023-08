Jack Ryan

In der (angeblich) letzten Staffel von Jack Ryan ist der Titelheld (gespielt von John Krasinski) zum stellvertretenden CIA-Direktor befördert worden: Er ermittelt in Fällen von interner Korruption, kämpft gegen internationale Drogenkartelle und versucht irgendwie für seine Beziehung zu Cathy Mueller (Abbie Cornish) Zeit zu finden. Hochgeschwindigkeits-Handlung, weltweite Schauplätze und ein flüssiges Drehbuch machen auch diese Staffel zur ausgezeichneten Action-Kost.

Amazon Prime

Unterwegs am Polarkreis

In dieser Dokumentation reist man auf der Provinzstraße Fv17 entlang der norwegischen Küste. Auf 650 Kilometern ist es eine Fahrt in eine immer einsamere und menschenleere Gegend, die mit einer nahezu unwirklichen und magischen Landschaft verzaubert.

3sat, 16 Uhr

Sherlock Holmes: Der Hund von Baskerville

In dieser legendären Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle schlüpft Basil Rathbone in die Rolle des großen Detektiven und Nigel Bruce spielt Dr. Watson. Charmante Adaption aus dem Jahr 1939 und der Beginn einer 14-teiligen Reihe.

ORF 3, 17.50 Uhr

Die Concorde

Der tragische Absturz einer Concorde-Maschine am 25. Juli 2000 in einer packenden Doku – sehr sehenswert.

Arte, 22 Uhr

Rocky

Der Beginn einer Legende: Sylvester Stallone als Rocky Balboa. Vom erfolglosen Boxer zum gefeierten Box-Champ. Stallone schreibt sich hier die Rolle seines Lebens: Ikonische Bilder, großartige Musik, ein Fest für Freunde von Underdog-Geschichten – besser geht es nicht.

Vox, 22.30 Uhr

Der goldene Kompass

Adaption des Philip Pullman-Fantasy-Romans, in dem die Seele des Menschen außerhalb des Menschen lebt – mit Daniel Craig.

Sat1, 22.50 Uhr

Hörenswert

Totalitäre Macht – „wie eine klangliche Mure“. Ö1, 14 Uhr. „Manifest 44“ ist ein Hörspiel, das von der in Oberösterreich geborenen Autorin FALKNER geschrieben wurde. Darin entwirft sie eine totalitäre Gesellschaft: Und am Ende fallen die Vögel tot vom Himmel. Wuchtiges Hörspiel, das in Erinnerung bleibt.

Urkraft Heiliger Geist. Ö1, 19.05 Uhr. Der Benediktiner David Steindl-Rast macht sich in seinem Buch „Credo“ über den christlichen Glauben Gedanken. Für ihn ist das christliche Credo „Ausdruck dessen, was alle Menschen, die zu ihrem wahren Selbst vorstoßen, gemeinsam haben.“