Der Pakt von Guy Ritchie

Afghanistan 2018, John Kinley (Jake Gyllenhaal) wird auf einer Mission verwundet, seine gesamte Einheit wird getötet. Nur Kinley und sein Dolmetscher Ahmed Abdullah (Dar Salim) überleben. Guy Ritchie inszeniert den darauffolgenden Überlebenskampf als „Pakt“, der zwischen Ahmed und John geschlossen wird – ein unsichtbarer, aber existierender Pakt, den Kinley danach zu erfüllen versucht. Packender Kriegsfilm nach einem gelungenen Drehbuch, an dem Ritchie auch mitwirkte.

Amazon Prime

Zu Gast bei Edoardo Pallavicini

Alfred Pallavicini (1848–1886) durchstieg mit den Bergführern Bäuerle, Tribusser und Kramsner die später nach ihm benannte 800 Meter lange Eisrinne am Großglockner. In dieser Doku wird seine adelige Familie von Karl Hohenlohe sowie das Palais in Wien vorgestellt.

ORF 3, 15.25 Uhr

Spektakuläre Bergbahnen der Schweiz

Gerne fährt man in die Schweiz mit dem Zug, noch lieber mit einer der grandiosen Bergbahnen. In dieser Dokumentarfilm-Reihe werden die Bahnen „Brienzer Rothorn“ oder der „Gotthard Panorama

Express“ in mehreren Folgen vorgestellt.

3sat, ab 17.15 Uhr

Makala

Ein junger Mann kämpft im Kongo dafür, für seine Familie ein Haus bauen zu können. Sozial engagierter Dokumentarfilm.

Arte, 23.45 Uhr

Ich heiße Nomad

Alle reden über Künstliche Intelligenz, umso aufschlussreicher ist diese Folge der klassischen Raumschiff Enterprise-Crew: In „Ich heiße Nomad“ muss sich Captain Kirk gegen einen autonomen Roboter verteidigen, doch die Waffen der Enterprise sind wirkungslos – das war 1967.

Tele 5, 22.35 Uhr

Lebenslinien

Die Lebenslinien sind eine hervorragende Doku-Reihe: Dieses Mal wird „Die Westernlady aus dem Bayerwald“ porträtiert.

BR Fernsehen, 22 Uhr

Hörenswert

Die Beatles. Ö1, 17.55 Uhr. Sie haben die Pop-Musik revolutioniert, ihr Liedgut ist heute so grandios wie vor 60 Jahren: Diese Woche nähert sich Barbara Matzner-Volfing in „Betrifft Geschichte“ der legendären Band aus Liverpool, die am 22. März 1963 ihr erstes Album veröffentlichten. Von Montag bis Freitag, täglich um 17.55 Uhr wird in dieser Woche die

Geschichte der Fab Four von den Anfängen bis in die Gegenwart erzählt.



Lexikon der österreichischen Popmusik (1). Ö1, 9.45 Uhr. Seit 2017 gibt es diese Reihe, diese Folge widmet sich der Band „The Moreaus“, die als Erste in Österreich US-HipHop interpretierten.