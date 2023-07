Quo Vadis, Aida?

Unter anderem drei Europäische Filmpreise und eine Oscar-Nominierung gab es für diesen starken, bedrückenden Film von Jasmila Žbanić, der den Völkermord von Srebrenica behandelt, bei dem im Jahr 1995 mehr als 8000 Bosniaken ermordet wurden. Aida (Jasna Duričić) ist im Juli 1995 als Übersetzerin der Vereinten Nationen tätig, nach der Machtübernahme durch die bosnisch-serbische Armee sucht ihre Familie wie Tausende andere Schutz im Lager der UNO. Filmisches Denkmal, das lange nachwirkt.

20.15 Uhr, Arte

Jedermann/Jederfrau

Schon zum siebenten Mal begleitet

„JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ Kulturinteressierte durch die Festspielzeit. Immer freitags gibt es Blicke hinter die Kulissen: Was geschah auf den Bühnen? Wie feierten die Stars? Was machen sie in ihrer Freizeit?

18.30 Uhr, ORF 2

Heimatleuchten

Er schillert smaragdgrün bis türkisblau und wird aufgrund seiner hohen Wassertemperatur gerne als die „Badewanne Österreichs“ bezeichnet:

der Klopeiner See. Richard Deutinger hat sich die landschaftliche und kulturelle Vielfalt am See angeschaut.

20.15 Uhr, ServusTV

Zoolander

Ben Stiller muss als männliches Model lernen, dass es im Leben um mehr geht als gut auszuschauen. Unterhaltsam-schrille Satire.

20.15 Uhr, RTL zwei

Fussballgeschichte(n)

Zum Start in die Bundesliga ein Blick zurück: „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“ zeigt die schönsten Tore, größten Emotionen und besten Szenen aus einem halben Jahrhundert heimischer Fußballclubs – Erinnerungen von Herbert Prohaska, Hans Krankl & Co. inklusive.

22.50 Uhr, ORF 1

Universum History

Eine Zeitreise retour zu den Ursprüngen Amerikas und den Strategien, die den Azteken oder Mayas das Überleben gewährleisteten.

22.35 Uhr, ORF 2