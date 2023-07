Der große Rausch

Im 19. Jahrhundert machten große Imperien viel Geld mit dem Handel von Rauschgiften wie Opium: In dieser dreiteiligen Dokumentation wird der globale Drogenhandel in drei Themen aufgeteilt. Beginnend mit „Das Zeitalter der Imperien“, das den Opium-Handel in Asien zum Thema hat, werden in Arte danach „Die Stunde der Drogenbarone“ und „Der globale Drogenkrieg“ gezeigt. Eine sehenswerte Dokumentation der französischen Filmemacher Christophe Bouquet und Julie Lerat.

Arte, ab 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

Ein „Best of“ aus der Gästeliste von Stermann & Grissemann: Michael Häupl (früherer Bürgermeister von Wien), Rapper Nazar (selbst ernannter „Bürgermeister von Favoriten“), Dagmar Koller und Moderatorin Barbara Stöckl, die selbst ganz viele, viele Fragen stellt.

ORF 1, 21.55 Uhr

Zwischen Gletschern und Fjorden

Das Schiff „Eden“ reist von Puerto Montt im Norden nach Puerto Natales in Südpatagonien. Gewaltige Gletscher und fantastische Regenwälder rücken dabei genauso wie die Menschen Patagoniens ins Blickfeld.

3sat, 18.15 Uhr

Es war einmal . . . Ich, Daniel Blake

Er ist der wohl sozial engagierteste Regisseur: Ken Loach. In dieser Doku wir das Wirken des großen Humanisten erklärt.

Arte Mediathek

Die Wiener Straßenbahn

Beim Straßenbahnfahren lernt man die Stadt kennen: Wenn Wien 2027 die Zwei-Millionen-Einwohnermark überschreitet, hat sie fast wieder so viel Einwohner wie 1910. Die Straßenbahn spielte dabei immer eine wichtige Rolle, um die Menschen zu transportieren.

ORF 3, 15.45 Uhr

Spurlos in Marseille

Ein gerne wiederholtes Thriller-Sujet, aber wirkungsvoll umgesetzt: Die Frau eines deutschen Urlaubers verschwindet spurlos.

BR Fernsehen, 23.10 Uhr

Hörenswert

Wenn die Kinder ausziehen. Ö1, 13 Uhr. Es sagt sich so leicht: Die Kinder ziehen aus. Doch Eltern (auf diese wird hier der Fokus gelegt), erleben dabei alles vom „Empty-Nest-Schmerz“, also einer Leere, bis hin zum bildlich gesprochenen neuen Platz: Was macht man mit den Kinderzimmern? Eine spannende Gesprächsrunde mit Autorin Doris Knecht und der Psychologin Theresia Kosicek.



In memoriam Tony Bennett. Ö1, 17.30 Uhr. Die Spielräume geben heute dem Wirken des gerade erst verstorbenen Tony Bennett breiten Raum und spielen Hits und erklären, was Bennett auszeichnete.