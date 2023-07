Klitschko-Brüder

Vitali und Wladimir Klitschko haben ab den frühen 2000er-Jahren bis 2015 das Schwergewichtsboxen beherrscht. Diese aus dem Jahr 2011 stammende Doku wird derzeit im Rahmen von „Summer of Brothers and Sisters“ auf Arte gezeigt. Die Dokumentation zeigt dabei zwei Ausnahmeboxer, die auch in Sachen Professionalität heute dringend Nachahmer bräuchten, denn derzeit ist das Schwergewicht zwar nicht arm an guten Boxern, aber es krankt an nicht zustande gekommenen Spitzenfights.

Arte Mediathek

Milan Kundera: Die Ironie des Seins

Der kürzlich verstorbene Schriftsteller Milan Kundera im Porträt: Der tschechische Autor, der 1975 nach Frankreich auswanderte, wurde mit Werken wie „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ oder „Das Leben ist anderswo“ berühmt und mied zusehends die Öffentlichkeit.

Arte, 23.20 Uhr

Dumbo, der fliegende Elefant

Im Disney Channel (dem TV-Sender) wird 100 Jahre Disney gefeiert: Jeden Abend um 20.15 Uhr wird ein Klassiker gezeigt. Heute ist die rührende Geschichte des kleinen Zirkuselefanten mit den zu großen Ohren zu sehen, der das Fliegen lernt. Natürlich magisch!

Disney TV, 20.15 Uhr

Mad Max: Fury Road

Gelungene Fortsetzung des Akokalypse-Klassikers: Wieder führte George Miller Regie, Max wird von Tom Hardy gespielt.

ProSieben, 22 Uhr

Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča

Die aus Riga stammende Mezzosopranistin beim alljährlichen Konzert-Ereignis aus Kitzbühel. Die Star-Sängerin tritt dabei mit dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper unter der musikalischen Leitung von Karel Mark Chichon auf.

ORF 3, 20.15 Uhr

Terminal

Tom Hanks als osteuropäischer Tourist, der am Flughafen New York festsitzt: Steven Spielberg hat daraus eine Rom-Com gemacht.

Sat 1, 20.15 Uhr

Hörenswert

Frühstück bei mir. Ö3, 9 Uhr. Der 59-jährige Schauspieler Michael Maertens ist heute zu Gast bei Claudia Stöckl in „Frühstück bei mir“. Der Burgschauspieler ist der neue „Jedermann“ und plaudert mit Stöckl über die Traditionsrolle sowie über seinen eigenen Umgang mit der Endlichkeit und dem Älterwerden. Außerdem verrät Maertens Privates: Der 59-Jährige ist mit der um fast 30 Jahre jüngeren Schauspielerin Marie-Luise Stockinger zusammen.



Ö1 Literaturgespräche mit Katja Gasser. Ö1, 16 Uhr. Katja Gasser trifft die aus Meran in Südtirol stammende Schriftstellerin Sabine Gruber.